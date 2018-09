De trainer van het Engelse Tottenham was niet te spreken na afloop van het verloren duel tegen Internazionale in de aftrap van de Champions League.

Vervolg: Woedende Pochettino haalt uit naar journalist

Mauricio Pochettino liet duidelijk zijn ongenoegen merken na afloop, toen hij in conflict raakte met een journalist. Tottenham verloor in blessuretijd van Inter, daar waar de coach spelers als Kieran Trippier en Toby Alderweireld (dit wel fit waren) thuis liet voor het duel en spelers Davinson Sánchez en Serge Aurier wel meenam.

Na afloop vroeg een journalist of de coach spijt had van zijn gemaakte keuze, 'Wat een makkelijke vraag is dit weer... Het is makkelijk om het te hebben over de spelers die er niet bij zijn. Laten we het over het voetbal hebbe, anders zorg jij ervoor dat ik verkeerde dingen ga zeggen,' aldus een gepikeerde Pochettino.

'Je toont geen respect voor de spelers die vandaag beter waren dan de tegenstander. Je kunt mij wel de schuld geven en zeggen: 'Wat een blunder, je basisopstelling sloeg helemaal nergens op.' Maar je hoeft niet respectloos te zijn over de spelers die op het veld stonden.'

Pochettino ging nog even door en had het over zijn volledige 25-koppige selectie, 'Maar jullie doen soms alsof we maar elf spelers hebben die kunnen voetballen. Alsof die andere spelers shit zijn. Ik ben daar zeer teleurgesteld over. Ik respecteer jullie én mijn spelers.'

Woedende Pochettino haalt uit naar journalist

Een korte samenvatting: De trainer van het Engelse Tottenham was niet te spreken na afloop van het verloren duel tegen Internazionale in de aftrap van de Champions League..