Allegri: Zonder Ronaldo moeten we ook ver komen dit seizoen

Het Italiaanse Juventus staat woensdagavond aan de aftrap van het Champions League avontuur, waar het mag aftrappen tegen het Spaanse Valencia FC.

Juve coach Allegri weet dat nu met de komst van Ronaldo alle ogen op de Oude Dame zijn gericht vanavond, 'De beste speler ter wereld speelt bij ons. De afgelopen elf seizoenen hebben Ronaldo en Messi alle grote individuele prijzen verdeeld,' aldus de 51-jarige Allegri.

Allegri weet hoe het is om ver te komen in de Champions League met Juve, 'Men moet niet vergeten dat we de laatste vier jaar twee keer de finale hebben gehaald.' In 2015 en 2017 verloor de Italiaanse grootmacht beide finales.

