Bergwijn: Een 4-0 uitslag zegt eigenlijk wel genoeg

PSV aanvaller Steven Bergwijn vond het bijzonder een keer in Camp Nou te spelen, maar na afloop liet hij ook weten dat met een uitslag als 4-0 je er niks voor koopt.

'Als je de wedstrijd niet hebt gezien denk je dat het een afstraffing was, maar dat was het natuurlijk niet. Die vrije trap van Lionel Messi was fantastisch binnen geschoten en zij waren bij een paar kleine dingetjes wat slimmer. Er had meer in gezeten,' aldus de aanvaller na afloop tegenover Omroep Brabant.

De 2-0 ging vooraf aan een kunststukje van Dembele, 'Voor jullie zijn dat soort acties misschien mooi, maar voor ons is dat natuurlijk gewoon klote. Als je iets scherper bent in de eindfase kan je misschien nog een of twee goals maken. Dit had niet zo gehoeven.'

Toch liet Bergwijn weten dat PSV niet onverdienstelijk heeft gespeeld, 'Ik denk dat we hier motivatie uit moeten halen en gewoon verder moeten gaan.' De scoringsdrang was niet omhoog gekomen in Bergwijn, die vooral wilde genieten van de sfeer, 'Ik wilde gewoon winnen en het maakte mij niet uit wie de goals zou maken. Maar het is gewoon een leermoment voor ons. Het is natuurlijk mooi dat je hier hebt gespeeld, maar als er zo’n uitslag op het bord staat kan je er niet van genieten.'

