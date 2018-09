Gullit: Neymar en Mbappe moeten stoppen met dit prinsengedrag

In de slotfase tussen Liverpool en PSG trokken de Engelsen aan het langste eind, daar waar Ruud Gullit zijn kritiek uit op Neymar en Kylian Mbappé.

Volgens de Nederlander werkt het duo Neymar en Kylian Mbappé niet hard genoeg en leveren ze niet de nodige arbeid bij PSG. In gesprek met BeIN Sports laat Gullit dan ook weten: 'Dit deed hij niet toen hij bij Barcelona speelde, met Lionel Messi en Luis Suarez. Hij moest hard werken, dat was het plan. Ze hadden onder meer de regel om de bal na twaalf seconden terug in het bezit te hebben. Neymar maakte daar deel van uit.'

Beide topspelers kunnen dit gedrag niet blijven veroordelen als tegen clubs als Liverpool in de Champions League, 'Ik hoop dat de trainer tegen Neymar zegt dat hij mee moet werken, maar dat weten we niet. Het ergste is dat Mbappé nog een geweldige impact heeft door de 2-2 te maken. Deze houding kun je je niet permitteren op dit niveau.'

