Als het aan Edwin v.d Sar ligt moet Ajax op eigen krachten weer de aansluiting bij de Europese top zien terug te vinden.

Vervolg: V.d Sar: Met regelmaat kwartfinale CL bereiken en meten met top

De algemeen directeur van Ajax is van mening dat Ajax op korte termijn weer moet aansluiten bij de Europese top, de Amsterdammers moeten zich dan ook weer gaan meten met grootheden als FC Barcelona en Real Madrid. 'Daaronder zit een laag waar wij ons tussen moeten nestelen. We hebben de laatste jaren niet vaak genoeg overwinterd en we zouden regelmatig moeten doorstoten naar de kwartfinale. Dat is echt wel de ambitie,' laat V.d Sar weten in gesprek met VI.

De begroting van de Amsterdammers moet dan ook groeien naar een slordige 150 miljoen euro. Die hogere begroting moet op eigen kracht worden gerealiseerd, een investeerder van buitenaf wordt dan ook direct afgewezen, 'Je moet veel uit handen geven en we hebben een eigen filosofie die dan onder druk zal komen. Het echt grote geld waarmee je de Champions League kan winnen komt ook niet naar een kleine markt als Nederland. We blijven onderdeel van de Eredivisie, dus er zal nooit een eigenaar komen die even zevenhonderd miljoen neerlegt.'

'Financieel staan we er goed voor, we hebben een grote schare fans, een wereldwijde uitstraling en een filosofie die staat als een huis,' sluit V.d Sar af.

V.d Sar: Met regelmaat kwartfinale CL bereiken en meten met top

Een korte samenvatting: Als het aan Edwin v.d Sar ligt moet Ajax op eigen krachten weer de aansluiting bij de Europese top zien terug te vinden..