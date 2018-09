Robin Pröpper rest van het seizoen uitgeschakeld na knieblessure

Het seizoen voor Robin Pröpper bij Heracles Almelo lijkt er zo goed als op te zitten, de verdediger van de Heraclieden scheurde zijn voorste kruisband af tegen SC Heerenveen jl weekend.

Robin Pröpper werd in de eerste helft al afgevoerd per brancard, waar direct gevreesd werd voor een zware blessure. Die vrees komt dus nu uit, de verdediger lijkt de rest van het seizoen niet meer in actie te kunnen komen voor Heracles Almelo.

'Eigenlijk voelde ik meteen wel dat het mis was,' liet de verdediger weten. 'Maar je houdt altijd nog een klein beetje hoop. Het is natuurlijk een klap, maar ik ga keihard revalideren om weer goed en fit terug te komen.'

