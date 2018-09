Wanneer een speler is geblesseerd en richting zijn rentree werkt, is het normaal dat hij eerst bij het beloftenelftal meespeelt alvorens bij de selectie aan te sluiten.

Vervolg: Ten Hag stapt af van clubregel: Dat is autistisch

Maar Ajax trainer Ten Hag is daar niet zo van en wil die regel doorbreken, de Deense aanvaller lijkt dan ook opgenomen in de wedstrijdselectie tegen AEK Athene van woensdagavond in de Champions League. 'Een blessure was zwaar aangezet,' laat Ten Hag weten na de eerdere berichtgevingen eerder deze week door de club.

'Hij had een probleempje in zijn knieholte. Dat noem ik geen blessure. Bij het opstaan vanochtend voelde het goed. Hij gaat nu trainen en dan zullen we wel zien,' waar nu alle lichten op groen staan voor de rentree van Dolberg.

De regelgeving dat een speler eerst met de beloften meespeelt alvorens naar de selectie door te schuiven wordt nu dus doorbroken door Ten Hag. 'Het lijkt me redelijk autistisch om het zo te doen. Ik zit in elk geval niet zo in zulke procedures. Als een talent als Kasper Dolberg fit is, kan hij spelen. Of dat nou in Jong Ajax is of in het eerste. Als het risico er zou zijn dat hij weer geblesseerd raakt, had hij ook niet tegen Helmond Sport kunnen spelen.'

Ten Hag stapt af van clubregel: Dat is autistisch

Een korte samenvatting: Wanneer een speler is geblesseerd en richting zijn rentree werkt, is het normaal dat hij eerst bij het beloftenelftal meespeelt alvorens bij de selectie aan te sluiten..