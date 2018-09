Ten Hag: Duitse vriendin Neres is goed voor taalontwikkeling

De ontwikkeling die de Braziliaan David Neres bij Ajax doormaakt doet Ajax trainer Ten Hag veel goeds.

'De schijnwerpers zijn op veel andere spelers gericht, maar het samenspel voorin gaat steeds beter en daar speelt David ook een belangrijke rol in. Hij is op meerdere posities inzetbaar. De laatste twee wedstrijden stond hij op tien en was hij goed,' begint de oefenmeester in gesprek met De Telegraaf.

De eerste weken was voor Ten Hag en de ploeggenoten van Neres erg moeilijk, de taalbarriere was vaak lastig. Gelukkig is de Duitse vriendin van Neres een goede vertaalster, zo laat Ten Hag weten: 'David steekt heel veel energie in zijn Engelse les. En inmiddels heeft hij een Duitse vriendin, dat helpt ook. Daardoor spreekt hij nog meer Engels en zelfs wat Duits.'

