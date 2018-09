Tegen PSV wist Lionel Messi alweer zijn achtste hattrick in de Champions League te fabriceren, een nieuw record voor De Vlo.

Vervolg: Messi met achtste hattrick in CL toe aan volgende record

De achtste hattrick in de Champions League betekend voor Messi een nieuw record, de Argentijn heeft er nu eentje meer dan zijn eeuwig rivaal Cristiano Ronaldo. Wetende dat Ronaldo woensdagavond nog tegen Valencia FC in actie mag komen met Juventus.

Coach Valverde was verbijsterd, 'We moeten onszelf af en toe in de arm knijpen om te beseffen dat we een uniek tijdperk beleven.'

'Als Messi stopt met voetballen, wordt het nog moeilijk om iemand te vinden die op hem lijkt. Hij doet buitengewone dingen en wekt daarbij de indruk dat het routine voor hem is.' Zelfs collega coach Mark van Bommel genoot van Lionel Messi, 'Voor mij is hij de beste speler ter wereld. Ik vind het raar dat hij niet elk jaar de prijs wint voor de beste voetballer van het jaar.'

