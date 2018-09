Het spektakelstuk op Anfield tussen Liverpool en PSG, waar alle grote spelers op het veld stonden.

Vervolg: Firmino laat Anfield ontploffen met winnende treffer tegen PSG

De eerste helft stond bol van doelpogingen, waar vanuit PSG alleen Neymar en Edinson voor het gevaar zorgde, was het aan de andere kant Liverpool wat er geen gras over liet groeien. Na een halfuur spelen was het Sturridge die vanuit een corner de bal binnen wist te koppen en Liverpool op voorsprong zette.

Daarna was het Bernat die Wijnaldum ten val bracht in de zestien, waardoor Milner de trekken kon overhalen vanaf de stip en Liverpool op rozen zette. Maar nog voor rust wist PSG uit het niets terug te komen tot 2-1 via Meunier, waardoor de tweede helft nog aantrekkelijk was.

In de tweede helft dacht Liverpool op 3-1 tre komen via Salah, maar een eerdere overtreding van Sturridge zorgde ervoor dat het hele feestje niet doorging. Dat Liverpool de kansen niet afrondde, was het aan de andere kant raak via Mbappé en wist PSG dus alsnog langszij te komen.

Maar in de slotfase was het toch Liverpool wat er met de zege vandoor ging, invaller Firmino haalde de trekker over en bezorgde The Reds de zege in groep C.

