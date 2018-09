Dolberg maakt mogelijk rentree tegen AEK Athene

Ajax werkt met veel vertrouwen toe naar het Champions League duel met AEK Athene, waar het naar alle waarschijnlijkheid kan beschikken over Kasper Dolberg.

Dat het Griekse AEK Athene de zwakste uit de groep is op papier, daar heeft Ten Hag geen boodschap aan, 'We zijn rustig en zelfverzekerd, maar denken niet dat we zomaar even gaan winnen. Er zijn alleen maar goede ploegen in de Champions League. AEK Athene is een Europees geslepen ploeg, die de wetten van het Europese voetbal kent. Ze zetten het resultaat boven alles, hebben geduld en weten waar hun kansen liggen.'

Dolberg kan naar alle waarschijnlijkheid aansluiten bij de selectie, waar de Deen maandag zou spelen bij Jong Ajax ging dat niet door. 'Het had er alle schijn van dat hij minuten zou maken. Maar hij gaat zo trainen en zou zelfs bij de selectie kunnen zitten,' aldus Ten Hag.

'Gisteren stond hij op met problemen in de knieholte, dat noem ik geen blessure. Hij moet nu minuten gaan maken. Dat de procedure is om altijd eerst bij Jong Ajax te spelen, lijkt me redelijk autistisch. Als een rastalent als Dolberg fit is, kan hij spelen. Een blessure kan altijd ontstaan, ook bij Jong Ajax.'

