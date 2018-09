De oud verdediger van Ajax was te spreken over het verdedigend werk van PSV tegen FC Barcelona, maar was zelf verantwoordelijk voor de openingstreffer van Messi.

Vervolg: Viergever: Positieve punten meenemen naar topper van zondag

Viergever kreeg in de eerste helft al een gele kaart, waar uit die vrije trap de openingsgoal van Messi viel. In de tweede helft haalde Van Bommel hem uit voorzorg naar de kant. De verdediger baalde daar wel van, 'Maar ik snap het natuurlijk wel. Je moet tegen Barcelona niet met tien komen te staan. En Suárez ging al een paar keer liggen. Maar het was jammer dat ik eruit moest. Dat we daarna nog drie goals tegen krijgen, is zonde, want we stonden best lang goed. Uiteindelijk is het toch nog een grote uitslag geworden.'

'In de rust zeiden we tegen elkaar dat er wel mogelijkheden waren. We plaatsten een paar goede counters, maar waren in de eindfase ongelukkig met de keuzes die we maakten of de schoten waren net niet goed genoeg. Dan moet je ook een beetje geluk hebben. We hadden er in elk geval geloof in, maar in de laatste fase worden de ruimtes groter, kunnen we het niet meer belopen en schieten ze er nog drie binnen.'

De positieve dingen uit het duel moeten meegenomen worden naar het topduel tegen Ajax van komende zondag, 'We deden het met ons eigen spel goed tegen misschien wel de beste ploeg van de wereld. Dan wordt het op details beslist en dan zie je hoe goed ze daarin zijn. Het wegdraaien, moet je dan wel of niet instappen, de een-tweetjes die ze dan maken. De ballen liggen dan meteen goed en Messi is weergaloos in het afmaken. Ze liggen dan direct in het netje. We hebben het naar behoren gedaan. Tactische discipline getoond om steeds alle meters dicht te lopen. Maar zij blijven zo geduldig. Dan is het moeilijk om het negentig minuten lang vast te houden.'

PSV zal niet van de kaart zijn na de nederlaag, waar nu het vizier op Ajax gaat van komende zondag. 'We zijn niet van de kaart na het verlies tegen Barcelona. We halen de punten naar voren die we goed hebben gedaan. En die goede punten nemen we mee richting Ajax. We hebben vanavond goed partij geboden, en we zullen het goede gevoel dat we hadden als team vasthouden en meenemen richting zondag. Ajax wordt een heel andere wedstrijd.'

Viergever: Positieve punten meenemen naar topper van zondag

Een korte samenvatting: De oud verdediger van Ajax was te spreken over het verdedigend werk van PSV tegen FC Barcelona, maar was zelf verantwoordelijk voor de openingstreffer van Messi..