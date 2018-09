Italiaanse Serie B tot nader order stilgelegd

De Italiaanse Serie B ligt tot nader order stil, dit werd dinsdag gemeld door de Italiaanse media.

Dat de Italiaanse Serie B is stilgelegd is het gevolg van een beroepsprocedure die Pro Vercelli heeft gewonnen. De Italiaanse Serie B ging dit seizoen in plaats van met 22 teams nu met 19 teams van start. Bari, Avellino en Cesena konden niet aan de financiele regels voldoen en mochten niet starten aan de competitie.

Er werd besloten om de competitie met 19 af te trappen en niet met de gebruikelijke 22 teams, waarna Siena, Novara, Catania, Ternana en Pro Vercelli protesteerde en nu de Serie B hebben stil weten te leggen.

