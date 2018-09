AEK trainer ziet kansen tegen Ajax: Zij hebben ook zwakheden

Het Griekse AEK Athene reist naar Amsterdam af voor een overwinning, zo laat trainer Marinos Ouzounidis weten.

'We zullen goed en de hele wedstrijd geconcentreerd moeten spelen', zei Ouzounidis een dag voor de ontmoeting in Amsterdam. 'Ajax is een team dat goed aan de bal is, maar ook een team met zwakke punten. Ze hebben een speelstijl die kansen biedt voor ons om dreigend te worden in aanval.'

'In wedstrijden als deze kan je niet alleen maar verdedigen, je moet ook rekening houden met de tegenstander', aldus Ouzounidis. De trainer van AEK ziet aanknopingspunten kijkend naar de laatste duels van de Amsterdammers, 'De tegenstanders creëerden kansen, maar scoorden niet. Als we een goed resultaat willen boeken, dan zullen we de kansen moeten benutten.'

Verrassing

AEK wil stunten in Amsterdam, 'We hebben iets in ons hoofd en hebben dat ook met de spelers besproken. Maar we hebben er nog niet op getraind. Mogelijk gaan we door de omstandigheden iets anders doen.'

