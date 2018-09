PSV begon het Champions League in Camp Nou nog goed, maar de individuele klasse van FC Barcelona was de ploeg van Van Bommel te machtig.

Vervolg: Luuk de Jong: Kijkend naar de eerste helft voeren we het plan goed uit

'Of er iets brak na de 2-0? Je weet dat het dan heel moeilijk wordt. Misschien wilden we iets te ver naar voren spelen na de tweede tegengoal. Zij hebben dan zoveel kwaliteit om de ruimtes te vinden,' liet PSV aanvoerder Luuk de Jong na afloop weten.

Een handje aan Lionel Messi is wel even anders dan een handje aan Joep Schreuder...



🗣️ @LuukdeJong9: "Tja, klopt. Het is zonde dat we onszelf niet belonen."

'We hadden echt het geloof dat we hier iets neer konden zetten,' die zijn ploeg met vlagen wel tot het doel van de Catalanen te komen. 'Bij vlagen werden we gevaarlijk in de omschakeling. In de afronding waren we niet scherp genoeg.'

