Van Bommel: De details is alles, daarom zijn zij FC Barcelona en wij PSV

PSV trainer Mark van Bommel zag op vele vlakken dat FC Barcelona beter was dan PSV, maar hekelt het gebrek aan lef bij zijn ploeg.

PSV begon goed aan het duel, maar een fout van Viergever zorgde voor de openingsgoal van Lionel Messi, die erna nog twee keer wist te scoren. Na afloop wist Van Bommel niet goed hoe hij nu moest terugblikken naar het eerste Champions League duel.

'Dat is moeilijk te zeggen', sprak hij tegenover de camera van Veronica. 'Wij zijn op weg náár, maar nog niet waar we willen zijn. Details bepalen deze wedstrijd uiteindelijk.'

Van Bommel begint bij het begin, 'Je moet Ousmane Dembélé niet recht naar de goal laten lopen, maar zorgen dat hij moet kappen of zelfs terug richting zijn eigen goal moet. Nu laat je 'm binnendoor komen. Dan kun je nog twijfelen of het een vrije trap is of niet, maar je brengt jezelf in die situatie en dus kan de scheidsrechter een vrije trap geven.'

Klasseverschil

'Dat zijn nou net de dingen waarom zij Barcelona zijn, en wij PSV. We zijn een jonge ploeg en hebben tijd nodig. Het kan niet zo zijn dat wij hier even komen meevoetballen en 28 kansen uitspelen. Máár: er zaten aan onze kant aardige dingen bij.'

PSV liet zich wel gelden in Camp Nou, maar het ontbrak de ploeg aan lef. 'Het was ook niet slecht, al was ik vooraf ook overtuigd van onze kansen. Ik wist dat we de bal een paar keer zouden veroveren, dat kwam ook uit. Niet vaak, ik wil niet zeggen dat we het verdiend hadden om op voorsprong te komen, maar dat zijn wel momenten waarop je ze pijn kunt doen. Maar dan moet je ook lef hebben en jezelf zijn.'

