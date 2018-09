Internazionale met geweldige comeback naar eerste winst in CL

Het Champions League avontuur voor het Italiaanse Internazionale is begonnen met een overwinning in groep B.

In Milaan leek de thuisploeg naast de zege te grijpen, na een doelpuntloze eerste helft waren het de Engelsen die via een afstandsschot van Christian Eriksen net na rust op voorsprong wisten te komen in San Siro.

Waar Tottenham de beste kansen kreeg, was het Inter dat via een knappe comeback toch voor de winst zorgde in eigen huis. Icardi was met een heerlijk volley diep in het duel goed voor de gelijkmaker, In de blessuretijd was het De Vrij die een hoekschop doorkopte en via Vecino de 2-1 op het bord zag komen.

De eerste drie punten voor Inter, wat nu samen met FC Barcelona de eerste zege van het toernooi hebben te pakken.

