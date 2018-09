PSV bezwijkt in tweede helft tegen Barcelona

PSV nam het dinsdagavond in het beruchte Camp Nou op tegen de grootmacht FC Barcelona, trainer Mark van Bommel had vooraf al een mooie tactiek klaargezet tegen zijn oude club maar dat weerhield Ernesto Valverde er aan de andere kant niet van om toch met redelijke overtuiging te winnen.

Van Bommel besloot Érick Gutiérrez weer op de bank te laten beginnen en te starten met talent Pablo Rosario. PSV speelde in een opbouwende 4-2-1-3 opstelling met Steven Bergwijn, Luuk de Jong en Hirving Lozano voorin en Gaston Pereiro als een soort schaduwspits daar precies achter. Bij FC Barcelona werd er gespeeld in een 4-3-3 opstelling met de bekende voorhoede bestaande uit Ousmane Dembélé, Luis Suárez en Lionel Messi. De Catalanen waren dan ook de voorspelde winnaar bij de fans en de bookmakers.

In de eerste helft werd die voorspelling niet geheel waargemaakt; PSV speelde verassend sterk en had zelfs met Lozano en De Jong meerdere kansen maar kwam er regelmatig niet al te sterk uit tegen de Catalaanse club. Uiteindelijk viel de eerste goal na iets meer dan een half uur gespeeld te hebben door de enige echte Messi uit een fijne vrije trap waar hij zich niet liet afleiden – meerdere spelers van PSV probeerden de Argentijn van zijn à propos te brengen – en feilloos kon tekenen voor de 1-0. Barcelona had graag voor rust nog een tweede gemaakt maar achterin stonden de backs erg sterk bij de Eindhovense ploeg.

In de tweede helft duurde het even voordat Barcelona op stoom kwam en had PSV zelfs een paar keer de 1-1 op de voeten, toch wilde die er maar niet in. Barcelona bleef goed verdedigen met Samuel Umtiti en Gerard Piqué en kon een kwartier voor tijd ook nog eens op 2-0 komen door een geweldig geplaatst schot in de hoek van Dembélé. Jeroen Zoet dus wederom gepasseerd en eigenlijk erg zonde aangezien het ook zomaar 1-1 had kunnen zijn.

De derde liet één minuut op zich wachten en een perfecte pass van Ivan Rakitić op Messi werd direct afgerond en wederom was PSV kansloos tegenover de balvirtuoos. Umtiti kreeg even later rood door een charge op Lozano maar dat samen met de invalbeurt van ‘Guti’ kon het tij niet keren, hoewel Lozano nog wel een buitenspelgoal erin schoot. Vlak voor tijd was daar wederom Messi met de vierde van de avond en toen was het gedaan met de Nederlandse club in Barcelona. PSV hield zich kranig maar kon niet op tegen de techniek van Messi en co. Daarom is een 4-0 verlies voor PSV eigenlijk niet heel erg slecht te noemen, aangezien ze wel goed hebben gespeeld.

PSV bezwijkt in tweede helft tegen Barcelona

