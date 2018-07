Jordy Clasie keert spoedig in een huurdeal terug naar Feyenoord, de club waar hij zijn meest glansrijke periode had als voetballer. De speler van Southampton is bezig met zijn club om een huurdeal te kunnen bewerkstelligen.

Vervolg: Sky: Feyenoord en Southampton dichtbij huurdeal Clasie

Dat meldt Sky Sports, de club zou met Feyenoord aan het praten zijn over een mogelijke huurdeal. Vorig seizoen werd de Nederlander uitgeleend aan Club Brugge en het lijkt er niet op dat hij dit seizoen gebruikt gaat worden bij Southampton.

De club uit de Premier League haalde hem in 2015 op bij Feyenoord, het was destijds Ronald Koeman die hem naar Engeland haalde. Clasie speelde in die twee seizoenen nog best wat wedstrijden maar kwam niet aan een derde seizoen door de uitlening aan Club Brugge.

Technisch directeur Martin van Geel sprak eerder al van een geweldige mogelijkheid om Clasie terug te halen. In Rotterdam zijn ze lovend over de speler die al 155 wedstrijden speelde voor Feyenoord.

Sky: Feyenoord en Southampton dichtbij huurdeal Clasie

Een korte samenvatting: Jordy Clasie keert spoedig in een huurdeal terug naar Feyenoord, de club waar hij zijn meest glansrijke periode had als voetballer. De speler van Southampton is bezig met zijn club om een huurdeal te kunnen bewerkstelligen..