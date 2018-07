Karl-Heinz Rummenigge is duidelijk geweest tegenover de journalisten die hem vroegen wat de toekomst werd voor James Rodríguez bij FC Bayern München. Volgens directeur Rummenigge blijft hij gewoon bij Bayern en is een eventuele transfer zo goed als uitgesloten.

Vervolg: Rummenigge: ‘James gaat helemaal nergens heen’

Eerder pakte kranten als Marca groot uit met een mogelijke terugkeer bij Real Madrid omdat de Duitse club de optie tot koop nog niet had bedongen en de speler onder nieuwe trainer Julen Lopetegui best kansen zou hebben in het eerste elftal. Volgens Bayern blijft de Colombiaanse ster gewoon.

Mocht Bayern de speler inderdaad behouden, moet het 42 miljoen euro betalen aan Real Madrid.

Rodríguez kwam tot dusver op 39 wedstrijden uit met Bayern. Dit WK was hij actief met Colombia maar moest hij bij de wedstrijden waar het erom ging toekijken vanaf de tribune.

Rummenigge: ‘James gaat helemaal nergens heen’

Een korte samenvatting: Karl-Heinz Rummenigge is duidelijk geweest tegenover de journalisten die hem vroegen wat de toekomst werd voor James Rodríguez bij FC Bayern München. Volgens directeur Rummenigge blijft hij gewoon bij Bayern en is een eventuele transfer zo goed als uitgesloten..