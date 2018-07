Marcel Brands, de technisch directeur van Everton, heeft gesproken met de oom van FC Barcelona-speler Yerry Mina, de verdediger komt nog niet echt voor in de plannen van Ernesto Valverde en Everton wil daar iets aan doen.

Toch is een transfer volgens de oom van Mina niet zeker, Yerry wil liever vechten voor zijn plek bij Barça. Het is onduidelijk of Brands het voor elkaar gaat krijgen om de speler naar Merseyside te halen. Mina zal de komende dagen een afweging moeten maken of spelen in de Premier League zijn droom is of dat hij zal vechten voor zijn plek met Samuel Umtiti en Gerard Piqué voor zich.

Mina speelde tot dusver 6 wedstrijden voor Barcelona en 15 wedstrijden voor zijn land Colombia, daarin scoorde hij 6 keer. De verdediger kwam eerder uit voor Palmeiras, Santa Fe en Deportivo Pasto.

Brands praat over komst Mina met oom van speler

