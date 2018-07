Aleksandr Golovin verlaat CSKA Moskou deze transferperiode volgens ploeggenoot Sergei Chepchugov. De teamgenoot plaatste een afscheidsbericht op Instagram en zette daarbij een hashtag met Chelsea erbij neer.

Vervolg: Golovin ruilt CSKA Moskou in voor Londen

Chelsea leek namelijk enkele dagen terug de beste papieren te hebben voor de overgang van de uitblinker van het Russische elftal. Echter gingen de Monegasken zich er tegenaan bemoeien en leek ook Golovin niet meer zo zeker van zijn zaak. Clubeigenaar Dmitry Rybolovlev van Monaco zou namelijk een mooiere som geld neerleggen en ook betere voorwaarden hebben neergelegd bij de jonge Rus. Chelsea daarentegen had al een tijd daarvoor een bod van ruim 35 miljoen euro neergelegd en had tijdenlang de beste – en de enige – papieren.

Maar volgens Chepchugov is het een gelopen zaak; Chelsea heeft de speler getekend en daar blijft het ook bij. Het is dus afwachten geblazen voor de buitenwereld. Het was een ferme strijd tussen de Engelse en Monegaskische club.

