Welke club versterkt zich met Meyer?

Maximilian Meyer is sinds deze zomer officieel clubloos. De oud-speler van Schalke 04 kreeg niet de gewenste contractverlenging en het is nu zoeken naar een club voor de Duitser.

De 22-jarige Duitser met 4 interlands op zijn naam die allemaal dateren tussen 2014 en 2016, speelde 191 wedstrijden in de Bundesliga met Schalke. Toch is het nog maar de vraag welke club hem nu opvangt. Diverse clubs uit de Duitse competitie zouden al hebben laten weten aan zijn agent dat ze wel in de markt zijn om met de speler in zee te gaan, voor beide partijen is het nu dus afwachten.

Liverpool en Arsenal zouden eerder al zijn afgehaakt door zijn salariseisen. Meyer zal de lat dus lager moeten leggen voor de volgende club.

