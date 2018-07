Schürrle mag Borussia Dortmund verlaten en bekijkt mogelijkheden

Andre Schürrle mag van Borussia Dortmund de gesprekken openen om met andere clubs te praten deze zomer. Het is voor de flankspeler over en uit bij Dortmund na een matig seizoen en de club hoopt nog een mooi bedrag aan de wereldkampioen over te kunnen houden.

Schürrle was één van de sterspelers op het WK in 2014 maar in het reguliere seizoen wilde het daarna niet echt vlotten met de inmiddels 27-jarige aanvaller. Chelsea nam in 2015 afscheid van de speler en bij VfL Wolfsburg en Borussia Dortmund was de speler simpelweg te wisselvallig om een heel seizoen mee te draaien in de basis.

Schürrle, die niet werd meegenomen bij het afgelopen WK in Rusland, kwam tot 57 interlands voor Duitsland en 22 goals. Het lijkt erop dat de speler wel in de Bundesliga blijft voetballen.

