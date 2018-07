Neymar: Denk je dat ik het leuk vond? Het deed gewoon pijn

Waar de Braziliaanse vedette Neymar op het WK regelmatig op het gras lag te rollen, kwam hem dat op een golf van kritiek te staan. Neymar zelf komt nu met tekst en uitleg.

Na iedere overtreding rolde Neymar vaak nog door, waarna hij altijd weer fit genoeg was om daarna het duel te hervatten. Al was de pijn wel degelijk aanwezig, 'Op tegenstanders af dribbelen is mijn spel. Ik kan niet aan mijn directe tegenstander vragen of ze mij er even voorbij willen laten gaan. De verdediger wil dat voorkomen en dan maakt hij een overtreding.'

In gesprek met O Globo gaat Neymar verder, 'Denk je dat ik dat leuk vind? Nee, want het doet gewoon pijn. Na elke wedstrijd loop ik tegenwoordig vier of vijf uur rond met ijs op mijn been. Maar wie zoiets nooit meegemaakt heeft, zal het ook nooit begrijpen

