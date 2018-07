Voorzitter Spaanse Liga: 'Fiscus is zondebok na vertrek Ronaldo'

Spaans Liga voorzitter Javier Tebas legt het vertrek van Cristiano Ronaldo naar Juventus neer bij de Spaanse fiscus, waar het belastingsstelsel zeer ernstig onder de loep moet worden genomen.

De financiele redenen heeft ervoor gezorgt dat Ronaldo is vertrokken naar het Italiaanse Juventus, ''Ronaldo zal in Italië meer verdienen dan wat hij hier in Spanje deed,' laat de Liga voorzitter weten in gesprek met Marca. 'Het belastingstelsel in Spanje is een probleem voor onze competitie. Het zorgt ervoor dat onze clubs een achterstand hebben op de internationale markt, aangezien spelers in andere landen netto meer overhouden van hun salaris dan in Spanje.'

Waar de grootverdieners in Spanje 4% meer moeten afdragen dan in Italie, ''Van de topcompetities is Spanje het minst aantrekkelijk voor de belastingbetaler,' aldus Tebas. ''Spelers verliezen hier veel geld vergeleken met andere landen. We moeten hier kritisch naar kijken, want dit zit ons dwars in de ontwikkeling van onze competitie.'

Doordat grotere spelers al jarenlang voor andere competities kiezen als de Spaanse Liga, is het tijd dat het belastingsstelsel eens onder de loep wordt genomen.

