Het Engelse Tottenham Hotspur heeft goede zaken gedaan door Heung-Min Son langer te binden, de doelpuntenmaker ligt nu vast tot medio 2023.

Vervolg: Tottenham weet Heung-Min Son tot 2023 te binden

Waar de Zuid Koreaan eind 2015 voor een sloridge 30 miljoen euro overstapte van het Duitse Bayer Leverkusen naar het Londense Tottenham, groeide de spits onder Pochettino uit tot een van de vaste waardes in het efltal van Tottenham. Afgelopen seizoen speelde Heung-Min Son 53 officiele duels waarin hij 18 keer het net wist te vinden.

In totaliteit staat de teller al op 150 officiele duels in het shirt van Tottenham, waarin hij 47 doel wist te treffen en 26 keer de aangever was. Op het WK was Heung-Min Son zowel tegen Mexico als tegen Duitsland trefzeker voor Zuid Korea.

Tottenham weet Heung-Min Son tot 2023 te binden

Een korte samenvatting: Het Engelse Tottenham Hotspur heeft goede zaken gedaan door Heung-Min Son langer te binden, de doelpuntenmaker ligt nu vast tot medio 2023..