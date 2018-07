Ajax en Bergkamp regelen ontbinding contract

Waar Dennis Bergkamp nog steeds een contract had bij Ajax, is dat per 1 juli niet meer het geval.

De advocaat van Bergkamp, Harro Knijff laat weten dat er inmiddels een regeling is getroffen. Bergkamp was het destijds niet eens met de beslissing om hem buitenspel te zetten bij het ontslag van Bosz, waardoor een verschil van inzicht verder werken bij de club hem dwarsboomde.

Ajax had kunnen kiezen voor de normale weg en via de arbitragecommissie kunnen handelen, maar de club koos ervoor om een regeling te treffen. Waar Bergkamp laat weten: 'Als je een regeling treft, moet je niet piepen.'

Bergkamp was in dienst voor onbepaalde tijd, mede vanwege zijn rol als 'cultuurbewaker', en had daardoor een riante onderhandelingspositie. Bovendien moest de clubicoon worden doorbetaald zolang hij op non-actief was gesteld. Naar verluidt verdiende Bergkamp 25.000 euro per maand.

Hoe Bergkamp nu verder gaat is nog maar de vraag, een rol als trainer ziet hij niet zitten en ook bij de jeugd van de Amsterdammers wil de oud international niet aan de slag.

