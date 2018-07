Ajax is in de voorbereiding naar het nieuwe seizoen nog niet zo heel goed bezig, de Amsterdammers verloren immers meer duels dan dat ze winnen. En dat met het oog op de Champions League wedstrijd tegen Sturm Graz van komende week.

Vervolg: Ajax kent belabberde voorbereiding: Meer verloren dan gewonnen

Voor Ajax allesbehalve een vlekkeloze voorbereiding, waarin meer oefenduels worden verloren dan dat er daadwerkelijk worden gewonnen. Daarbij komend dat de transfermarkt nog steeds open is en dat er nog steeds spelers kunnen vertrekken tot eind augustus.

Volgende week speelt Ajax het Champions League duel tegen Sturm Graz en moet de selectie van Ten Hag op volle oorlogssterkte staan wil het kans houden om de groepsfase van het toernooi te bewerkstelligen.

De situatie is echter zorgelijk, waar de Amsterdammers alleen nog maar konden winnen van amateurs (VVSB en SV Lippstadt) in de voorbereiding, de duels tegen Wolverhapton Wanderes (1-1) en Walsall FC (2-0 verlies) waren niet al te best.

Toch houdt Ten Hag moed en weet hij dat het spel beter moet, al is hij wel gematigd positief, 'Met Wolverhampton Wanderers hadden we bijvoorbeeld een tegenstander van Premier League-niveau. Ze waren ook fysiek sterk. Het was een tegenstander die overeenkomsten vertoont met Sturm Graz. Sterk in de omschakeling en sterk in de spelhervattingen. Als we slordig zijn, is het direct gevaarlijk. Ik ben niet tevreden maar ook niet ontevreden.'

Ajax kent belabberde voorbereiding: Meer verloren dan gewonnen

Een korte samenvatting: Ajax is in de voorbereiding naar het nieuwe seizoen nog niet zo heel goed bezig, de Amsterdammers verloren immers meer duels dan dat ze winnen. En dat met het oog op de Champions League wedstrijd tegen Sturm Graz van komende week..