Neymar overtuigt PSG fans: Ik houd van deze club

Neymar heeft geen enkele plannen om te vertrekken bij PSG en beloofd de aanhang van de Franse grootmacht trouw. Waar Ronaldo bij Real vertrok, wilde de Madrileense grootmacht de Braziliaan terughalen naar de Liga, maar Neymar heeft te kennen gegeven niet te willen vertrekken uit Parijs.

'Ik blijf. Ik heb een contract met PSG en heb gekozen om hier de uitdaging aan te gaan,' laat Neymar weten in gesprek met FOX Sports. 'Ik ben niet van gedachten veranderd en ga dat ook niet doen. Ik hoop dat we een goed seizoen kunnen draaien, met nieuwe prijzen. De pers houdt ervan om geruchten te creëren, maar iedereen weet hoeveel ik om PSG geef.'

Onder leiding van nieuwe trainer Tuchel ziet Neymar kansen, 'Hij is een fenomeen, een geweldige speler. Dat wist ik al langer natuurlijk, want ik train dagelijks met hem en zie hoe veel kwaliteiten hij heeft. Ik ben erg blij voor hem dat hij het WK heeft gewonnen. k geloof dat hij een van de allerbeste spelers ter wereld kan worden in de komende jaren. Het zal fijn zijn om hem weer te begroeten. We praten dagelijks met elkaar, zelfs tijdens het WK", aldus de met Brazilië vroegtijdig uitgeschakelde Neymar, die er ook naar uitkijkt om met Gianluigi Buffon te gaan spelen. De legendarische keeper van Juventus maakte deze zomer de transfervrije overstap naar Parijs. "Het is een eer om een kleedkamer te delen met iemand zo groots als Buffon. Hij heeft ons veel te bieden.'

