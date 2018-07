Zoet vertrekt niet bij PSV en tekent bij

Jeroen Zoet verlaat deze zomer PSV niet, de doelman heeft bijgetekend en laat mogelijke clubs die hem graag wilde tekenen dus voor wat het is.

PSV meldt vrijdagmiddag dat het contract van keeper Zoet is opengebroken en succesvol is verlengd, hij tekent hierdoor bij tot 2021, waar hij eerder tot 2019 onder contract lag.

Zoet keepte tot nu toe 196 wedstrijden voor de club uit Eindhoven en is vastberaden om daar nog veel meer wedstrijden van te maken. De keeper stond in de interesse van AS Roma aangezien die club recent hun eerste keeper – Alisson Becker – verloor aan het Engelse Liverpool.

