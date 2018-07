Huddersfield Town neemt het 22-jarig talent Adama Diakhaby over van AS Monaco, de aanvaller heeft genoeg laten zien in het shirt van Monaco volgens zijn nieuwe club uit de Premier League.

Hoeveel Monaco vangt voor de transfer is nog onduidelijk. Diakhaby speelde in totaal 30 wedstrijden voor Monaco waarin hij 3 keer scoorde. Eerder zat hij bij het Franse FC Stade Rennes, waar hij in 29 wedstrijden 5 keer scoorde.

Huddersfield Town tekende eerder al Eredivisionist Juninho Bacuna (FC Groningen), Terence Kongolo (ook AS Monaco) en Florent Hadergjonaj (FC Ingolstadt). Verder werden Ben Hamer en Erik Durm transfervrij binnengehaald. Huddersfield wil dit seizoen een gooi doen naar de top 10, waar het vorig seizoen als nummer 16 eindigde.

Huddersfield Town haalt talent op bij Monegasken

