Chelsea gaat vol voor de komst van de jonge Italiaanse keeper Gianluigi Donnarumma mocht Thibaut Courtois de club deze zomer echt gaan inruilen voor de Spaanse oorden van Madrid.

Vervolg: Chelsea wil Donnarumma bij vertrek Belgisch doelman Courtois

De 19-jarige Donnarumma staat hoog op de shirtlist van de Italiaanse trainer Maurizio Sarri. De zaakwaarnemer van de jonge doelman is de Nederlandse Mino Raiola, die de keeper eerder al zou hebben aangeboden bij AS Roma door het recente vertrek van Alisson Becker richting Liverpool. Chelsea staat echter ook op het punt om hun keeper kwijt te raken en het halen van oud-doelman Petr Čech – die nu bij Arsenal zit – is toch alleen handig voor op de korte termijn.

En onder Sarri wil Chelsea voor de lange termijn ook flink wat doen, daarom moet de club Donnarumma tekenen voor 5 jaar en met een transfersom van minimaal 50 à 60 miljoen euro.

Donnarumma speelde tot nu toe 125 keer in het shirt van AC Milan en stond 6 keer op doel bij Italië. De ‘vervanger van Buffon’ zit alleen niet meer geheel op zijn plek in Milaan door wat problemen met de fans mede dankzij zaakwaarnemer Raiola, een situatie die te vergelijken is met oud-Ajacied Justin Kluivert die door zaakwaarnemer Raiola ook beter weg kon bij de club.

Chelsea wil Donnarumma bij vertrek Belgisch doelman Courtois

Een korte samenvatting: Chelsea gaat vol voor de komst van de jonge Italiaanse keeper Gianluigi Donnarumma mocht Thibaut Courtois de club deze zomer echt gaan inruilen voor de Spaanse oorden van Madrid..