Atlético Madrid heeft oud-jeugdspeler Rodrigo binnen

Atlético Madrid heeft zich vrijdag definitief versterkt met Rodrigo meldt de club op de officiële kanalen. De speler komt voor 20 tot 25 miljoen euro over van Villarreal en moet het middenveld van Atleti versterken.

Enkele dagen geleden was Atleti al dichtbij een deal met Villarreal alleen een akkoord liet nog even op zich wachten. Vandaag is bekend gemaakt dat de speler heeft getekend bij de topclub uit Madrid. Madrid tekent de 22-jarige defensieve middenvelder tot medio 2023.

Rodri speelde als jeugdspeler al tussen 2007 en 2013 voor Atlético, een terugkeer na een goed seizoen bij Villarreal was dus geen hogere wiskunde.

