Arsène Wenger is de top kandidaat om de nieuwe directeur te worden bij de Japanse voetbalbond, wellicht dat zijn verleden bij Nagoya Grampus daarbij helpt.

Vervolg: Naam oud Arsenal trainer duikt op in Japans voetbal

Wenger, die na het afgelopen seizoen de deur achter zich dicht trok bij Arsenal, heeft goede papieren om de nieuwe bondsvoorzitter te worden van Japan. De in Straatsburg geboren voetballer annex trainer verliet in 1996 Japan om te gaan trainen bij Arsenal. In Japan zijn ze Wenger sindsdien niet meer vergeten. Ook bij Nagoya was de trainer zeer geliefd.

Wenger werkte daarna tussen 1996 en 2018 voor Arsenal en had eerder AS Monaco en AS Nancy onder zijn hoede.

Naam oud Arsenal trainer duikt op in Japans voetbal

Een korte samenvatting: Arsène Wenger is de top kandidaat om de nieuwe directeur te worden bij de Japanse voetbalbond, wellicht dat zijn verleden bij Nagoya Grampus daarbij helpt..