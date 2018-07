Afgelopen winterse periode vertrok Feyenoord doelman Vermeer met een rotgevoel uit Rotterdam, daar waar de goalie werd verhuurd aan het Belgische Club Brugge.

Vervolg: Vermeer terug bij Feyenoord: Later met Gio praten

Nu een dikke 8 maanden later keert de goalie terug in Rotterdam na zijn verhuurperiode, daar waar de goalie met een rotgevoel vertrok nadat Van Bronckhorst vasthield aan Jones onder de lat.

Op de open dag van Feyenoord laat Vermeer weten: 'Toch heb ik tot mijn blessure een goede periode gehad daar. Het was voor mij belangrijk om weer minuten te maken en het beviel me in België. Ik zit nu in de eindfase van mijn revalidatie en ben weer in keeperstraining. Het gaat de goede kant op.'

Nu blijft de hamvraag wie er onder de lat staat nu Jones nog in the picture is en ook talent Bijlow zijn opwachting maakt. 'Ik vind niet dat ik teveel op de zaken vooruit moet lopen. Laat ik eerst maar fit worden. Praten met Van Bronckhorst komt later wel.'

