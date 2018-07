Ajax speelde donderdagavond een oefenduel tegen het Engelse Wolverhapton Wanderes en kwam niet verder dan een 1-1 remise.

Vervolg: Ten Hag hekelt gebrek aan creativiteit in aanloop naar Sturm Graz

'Dit was tegen een goede tegenstander de weerstand die we tactisch én qua intensiteit en fysiek nodig hadden,' begon Ten Hag na afloop. 'Donny van de Beek is weer helemaal terug, Frenkie de Jong en Daley Blind hebben 45 minuten gespeeld en het spel aan de bal en de rust van achteruit waren goed.'

Ten Hag reageerde lichtelijk geirriteerd nadat ter sprake kwam dat Ajax niet creatief was en de bal doelloos rondspeelde, daar waar woensdag het examen wacht tegen Sturm Graz. Daar waar Ten Hag nog steeds niet volledig kan beschikken over een fit elftal moet hij blijven puzzelen.

'Ik wist van tevoren dat ik richting Sturm Graz nog een koffer vol met vraagtekens zou hebben. Maar het belangrijkste is dat we nu mensen richting die negentig minuten hebben kunnen brengen. We zullen niet de absolute topvorm hebben, maar dat heeft geen enkele ploeg op dit moment.'

'Laten we vooral niet vergeten dat deze wedstrijd midden in het trainingskamp viel. Er is keihard getraind en dat hadden we in de opbouw ook nodig. Nu zullen we gas terugnemen. Ik weet zeker dat de spelers woensdag veel frisser zullen zijn. Er zijn nog wel drie, vier of vijf posities waarover ik twijfel richting het duel met Sturm Graz.'

Eerder op de dag verloor Ajax ook al van het langer geklasseerde Engelse Walsall FC met 2-0.

Ten Hag hekelt gebrek aan creativiteit in aanloop naar Sturm Graz

Een korte samenvatting: Ajax speelde donderdagavond een oefenduel tegen het Engelse Wolverhapton Wanderes en kwam niet verder dan een 1-1 remise..