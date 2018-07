De Nederlandse club sc Heerenveen heeft zich inderdaad versterkt met Filip Bednarek, zoals het raadsel van vanmiddag al leek te verklappen. De speler komt over van het gepromoveerde De Graafschap en tekent tot medio 2020.

Vervolg: Bednarek nieuwe aanwinst Fries SC Heerenveen

Bednarek speelde 81 wedstrijden in het shirt van De Superboeren en naar verluidt houdt de club niets over aan de transfer; het is een transfervrije overstap naar de Friezen.

Eerder werd al in een raadsel door Heerenveen aangegeven dat er iemand ging komen, al snel was iedereen eruit; het kon niemand anders zijn dan Bednarek.

🔵🔥 Een bericht van onze nieuwe aanwinst! Straks meer via https://t.co/Ls6804WaRp#eenmetHeerenveen pic.twitter.com/nfUHB7ObMy — sc Heerenveen (@scHeerenveen) 19 juli 2018

Bednarek nieuwe aanwinst Fries SC Heerenveen

Een korte samenvatting: De Nederlandse club sc Heerenveen heeft zich inderdaad versterkt met Filip Bednarek, zoals het raadsel van vanmiddag al leek te verklappen. De speler komt over van het gepromoveerde De Graafschap en tekent tot medio 2020..