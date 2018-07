'Zinchenko verlaat Manchester City voor Wolverhampton Wanderers'

Dat melden meerdere welingelichte Engelse media, de speler zou nog wel meegaan op trainingskamp maar vertrekt spoedig voor 16 tot 18 miljoen euro naar The Wolves. De Oekraïense speler grijpt dus niet zijn kans dit seizoen onder Pep Guardiola.

Zinchenko, die vorig seizoen hier en daar best op minuten kon rekenen bij Manchester, kiest er dus toch voor om na 14 wedstrijden in het shirt van The Citizens om de club te verlaten. De eerdere huurling van PSV kon dit seizoen uitgroeien tot een basisspeler maar denkt bij Wolverhampton sowieso aan spelen toe te kunnen komen en doet dus een tactische stap omlaag.

Wolverhampton smijt de gehele zomer al met geld, aangezien de club het komende seizoen in de Premier League speelt. Eerder werden Diogo Jota (Atlético Madrid), Willy Boly (FC Porto) en Benik Afobe (AFC Bournemouth) al voor miljoenen overgenomen, mede dankzij de Portugese connecties van zaakwaarnemer Jorge Mendes die ook Rui Patricio kon regelen, hij kwam over van Sporting Lissabon en is sindsdien het gesprek van de dag omdat Lissabon 58 miljoen wil hebben voor de speler, na zijn transfervrije vertrek.

