Chelsea haalt na Italiaanse assistent ook Rugani spoedig bij selectie

Waar Chelsea eerder assistent Gianfranco Zola naar Londen haalde, gaat binnenkort ook Daniele Rugani overkomen van Juventus in een meerjarig contract. Chelsea betaalt ruim 40 miljoen voor de jonge Italiaanse verdediger.

Daarmee is nieuwe trainer Maurizio Sarri helemaal in zijn nopjes; hij wilde graag een extra verdediger halen mocht Gary Cahill vertrekken en de 23-jarige Rugani was een uitkomst voor The Blues. De speler stond in Engeland al een tijd op diverse shortlists en de club uit Londen trekt nu dus aan het langste eind.

Rugani heeft nog geen seizoen bij Juventus helemaal mee kunnen doen door de moordende concurrentie achterin en speelde alleen bij Empoli tussen 2013 en 2015 een geheel seizoen als bassisspeler. Bij Juventus kwam de speler niet verder dan de helft van de wedstrijden. Als international klopt hij ook op de poort van het elftal met al 7 interlands.

Rugani weet ook dat hij binnen een paar seizoenen al 28 is en dan moet hij zijn piek hebben, bij Juventus is dat voor hem op dit moment niet mogelijk en hij denkt dan ook dat een transfer voor hem beter is. Het ziet er ook naar uit dat trainer Massimiliano Allegri de transfer verder niet in de weg zal liggen.

