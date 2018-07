‘Darmian verlaat Manchester United voor Juventus’

De 28-jarige verdediger Matteo Darmian gaat Manchester United zeer spoedig verlaten voor Juventus, melden diverse kanalen en nieuwsbladen. De Italiaan wordt vervangen bij Manchester United en is na Daley Blind ook aan de beurt voor een uitgaande transfer.

Darmian kwam tot 85 wedstrijden bij Manchester en was na zijn eerste seizoen geen vaste waarde meer in het elftal van United onder trainer José Mourinho, waar hij bij Louis van Gaal wel kon rekenen op een plek. Hij speelde het afgelopen seizoen 17 wedstrijden voor Manchester.

Darmian kwam in 2015 over van Torino, de 36-voudig international moet ongeveer 20 à 25 miljoen euro kosten om weer terug te kunnen naar zijn geliefde Serie A. In die competitie kwam hij bij Palermo en Torino veel vaker aan spelen toe.

