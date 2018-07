Bolt twijfelt aan stage en kiest wellicht toch voor Europese club

Usain Bolt twijfelt aan zijn stage in Australië bij de Central Coast Mariners. De club laat de oud-sprinter 6 weken meedraaien en kijkt vervolgens naar de mogelijkheden. Volgens Bolt’s management is het allesbehalve zeker dat de speler ook daadwerkelijk gaat spelen in Australië.

Volgens zijn zaakwaarnemer spelen er namelijk meer dingen en ook andere clubs mengen zich in de strijd om de 31-jarige potentiële voetballer. Zo zou een club uit Turkije zich serieus gemeld hebben en wordt ook een club uit de subtop van Hongarije genoemd.

Eerder liep de sprinter al stage bij Borussia Dortmund maar dat bleef bij een stage. Ook de Noorse oud-club van Martin Ødegaard, Strømsgodset IF, werd het niet.

