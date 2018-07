Van Bommel: Houding spelers sleutel tot succes in nieuwe voetbalvisie

Waar PSV de afgelopen week een trainingskamp had in het Zwitserse Verbier, heeft het de week afgesloten met een imponerende zege op het Galatasaray.

Waar PSV eerder in een oefenduel met 1-1 gelijkspeeld tegen Xamax Neuchâtel, ging het tegen de Turkse grootmacht Galatasaray veel beter en imponeerde PSV met een 3-1 zege. Daar waar Mark van Bommel onder de indruk was van zijn ploeg, 'Ook als we niet hadden gewonnen, was het een heel goed trainingskamp geweest', gaf de trainer na afloop aan. 'Als je op deze manier afsluit tegen Galatasaray, dan ben je altijd tevreden als coach. 3-1 winst is echt een goede prestatie tegen een van de grootste clubs van Turkije, een grote ploeg in Europa.'

Terim, de coach van de Turken, was vol lof over Van Bommel en zijn werkwijze bij het vernieuwde PSV. 'Het is mooi om te zien dat de dingen die we hebben aangereikt in fases van de wedstrijd al goed terug te zien zijn', beaamde Van Bommel. 'We proberen structuur aan te brengen bij de spelers in de speelwijze, zodat ze onze ideeën overnemen en precies weten wat ze moeten doen. Dat zie je al heel goed terugkomen.'

Waar Van Bommel offensief wil gaan spelen bij PSV, is vooral de houding van de spelersgroep de sleutel naar succes. 'De toewijding en bereidheid bij de spelers om in de nieuwe speelwijze en werkwijze te functioneren is enorm groot. Als ze zien dat het werkt, dan gaan ze er ook steeds meer in geloven en dat is wat we willen. We hebben niet voor niets het hele trainingskamp een drone boven de training gehad, zodat we met beelden duidelijk kunnen maken hoe dingen lopen.'

