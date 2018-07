FC Twente hoeft niet langer te vrezen, de club uit Enschede heeft met investeerders en hulp van de gemeente het hoogste spelersbudget waar andere clubs met de mond openvallen in de Keuken Kampioen Divisie.

Vervolg: FC Twente met miljoeneninjectie op voetstuk in Keuken Kampioen Divisie

FC Twente heeft een slordige 4,5 miljoen euro apart gezet om de selectie te versterken voor komend seizoen, daar waar bijvoorbeeld NEC een spelersbudget heeft van 6 miljoen, moet NEC het doen met slechts 2 miljoen.

Daar waar Roda JC zelfs met 500.000 euro moet werken en ver weg van de Tukkers ligt. Zo is er nog een hoop werk te verrichten voor de Tukkers, 'Het heeft heel lang stilgelegen', vertelt Van Leeuwen tegen FOX Sports. 'Ik kon eigenlijk niks doen. We moeten nog een heel elftal vullen. Het goede nieuws is dat we na de bekendmaking zo'n 450 nieuwe vrienden erbij hebben die allemaal makelaar van beroep zijn. Die bieden ons spelers aan waarbij PSV zich twee keer achter de oren zou krabben of ze het wel konden betalen. Men denkt dat we nu schatrijk zijn. Wat er werkelijk is, is dat we niet meer geld hebben dan dat we dachten. We moeten nog steeds zuinig aan doen.'

Afgelopen week wist FC Twente Xandro Schenk transfervrij op te halen bij Go Ahead Eagles en werden ook Tim Hölscher en Wout Brama gehaald. Ulrich Bapoh en Matt Smith kwamen ook al over op huurbasis.

FC Twente met miljoeneninjectie op voetstuk in Keuken Kampioen Divisie

Een korte samenvatting: FC Twente hoeft niet langer te vrezen, de club uit Enschede heeft met investeerders en hulp van de gemeente het hoogste spelersbudget waar andere clubs met de mond openvallen in de Keuken Kampioen Divisie..