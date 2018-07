De geruchten over dat de Frans bondscoach Deschamps wordt vervangen blijft in de lucht, al komt de Frans voorzitter daar nu op terug met een statement.

Vervolg: Franse bond bevestigt langer aanblijven Descnahmps

Noël Le Graët, de voorzitter van de Franse voetbalbond, laat weten dat het WK het toernooi van de waarheid was voor de Frans bondscoach. Na de verloren EK finale van twee jaar geleden in eigen land, was er voor Deschamps alles om een prijs te pakken met Frankrijk.

Nu het wereldgoud is binnengehaald is Deschamps niet van plan te vertrekken BFMTV besprak Le Graët dat Deschamps dan ook mag aanblijven tot het EK van 2020. 'Didier blijft tot 2020, net als ik,' aldus de bestuurder die hiermee de geruchtenstroom van Zinedine Zidane tackelt.

Er is volgens de Frans voorzitter nog geen enkel contact met de oud trainer van Real Madrid gezocht, 'Hij heeft nog op geen enkele manier duidelijk gemaakt het nationale team te willen trainen.'

Franse bond bevestigt langer aanblijven Descnahmps

Een korte samenvatting: De geruchten over dat de Frans bondscoach Deschamps wordt vervangen blijft in de lucht, al komt de Frans voorzitter daar nu op terug met een statement..