PSG zet Mbappe op voetstuk: Vertrek Neymar bespreekbaar

Het lijkt erop dat na alle commotie rondom een eventuele transfer van Neymar nu opeens toch de deuren opengaan voor de Braziliaan bij PSG.

Nieuwsbladen Onda Cero en El Mundo Deportivo melden donderdag dat PSG ineens wel wil nadenken over een eventuele transfer van Neymar deze zomer. De transfer van Neymar leek lang onbespreekbaar voor PSG, maar door de nieuwe visie van Antero Henrique en Thomas Tuchel lijkt dan ineens 180 graden gedraait.

Voor PSG is nu Kylian Mbappe op nummer 1 komen te staan bij de Franse grootmacht, waardoor Neymar in principe mag vertrekken. Het geld dat wordt binnengehaald met de transfer van Neymar moet worden gebruikt om de selectie in de breedte op vier plekken te verstevigen.

De clubpresident van Real Madrid heeft er nooit een geheim van gemaakt om Neymar terug te halen naar Spanje en nu Ronaldo is vertrokken lijkt die transfer er deze zomer toch van te komen. 'We moeten ons versterken voor heden en toekomst. We hebben een geweldige ploeg, waar nog geweldige spelers bij gaan komen', aldus Pérez.

