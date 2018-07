Waar Antonio Conte afgelopen week op straat werd gezet door het Londense Chelsea, is landgenoot Maurizio Sarri kort na zijn ontslag op zijn positie gezet als opvolger. De landgenoot heeft grootste plannen bij Chelsea, waar hij plezier terug wil brengen.

Vervolg: Sarri wil plezier bij Chelsea en komt met Zola als assistent

Tijdens zijn presentatie liet Sarri direct weten: 'Mijn ervaring is dat als de spelers er lol in hebben, dat al snel overslaat naar de fans. Dan zijn we al een hele stap verder. Daarnaast moeten we uiteraard ook topprestaties leveren. Mijn doel is in alle competities tot het einde meedoen om de prijzen.'

Tijd

De voormalig trainer van het Italiaanse Napoli heeft wel aangegeven dat hij ruimschoots de tijd wil krijgen, 'Ik wil dat Chelsea iets anders gaat voetballen dan het onder mijn voorganger Antonio Conte deed. Dat vergt enige aanpassing van de spelers. Dat kost tijd, vooral omdat het nog even duurt voordat iedereen na het WK weer aanwezig is. Gelukkig hebben we in deze selectie alleen maar goede voetballers, die in staat zijn snel nieuwe dingen op te pakken. Ik denk dat dit voor het begin van de competitie goed komt.'

Waar Chelsea op 5 augustus het nieuwe seizoen aftrapt met het duel om de Community Shield tegen kampioen Manchester City, wil het nog wel versterkingen halen en met name op het middenveld.

