Schwaab: Van Bommel denkt alleen op hoog niveau

PSV is met Mark van Bommel als nieuwe trainer de voorbereiding op het nieuwe seizoen begonnen, daar waar de verschillen met Cocu duidelijk zichtbaar zijn.

Zo laat routinier Daniel Schwaab in een interview met De Telegraaf weten dat er duidelijk meer verschil inzit met vorig seizoen. 'Je merkt dat de trainer op een hoog niveau heeft gevoetbald. Hij wil heel modern voetbal spelen. We proberen tegenstanders te lokken naar de ruimte waar we ze willen hebben, om dan toe te slaan.' De verdediger krijgt een heel ander takenpakket dan onder Cocu.

Schwaab was vorig seizoen de drager in de defensie voor het kampioenschap, waar de routinier nu concurrentie krijgt van onder meer Isimat en Luckassen zijn Viergever en Obispo en nog enkele jonge talenten.

