De 20-jarige aanvaller uit Noorwegen komt komend seizoen niet uit voor Feyenoord maar een niveau lager bij RKC.

Vervolg: Feyenoord laat Emil Hansson op huurbasis uitkomen bij RKC

De 20-jarige Noorse aanvaller Emil Hansson komt komend seizoen uit voor het Waalwijkse RKC, wat uitkomt in de Keuken Kampioen Divisie. De speler wordt door de Rotterdammers verhuurd.

Daar waar Emil Hansson nog een doorlopend contract tot medio 2020 heeft bij de Rotterdammers, komt hij daar amper aan spelen toe. Een verhuur leek de meest logische zet, waar RKC volgend seizoen de aanvaller inlijft op huurbasis.

'Emil is een leergierige speler. Door hem dit seizoen te verhuren, kan hij zich verder ontwikkelen onder leiding van Fred Grim. In Waalwijk kan hij de benodigde speelminuten maken om verdere ervaring op te doen wat bij Feyenoord, gezien de vele concurrentie op zijn posities, lastig is,' laat Technisch Directeur Van Geel van Feyenoord los.

'Emil is een zeer talentvolle speler die als aanvallende middenvelder kan spelen maar ook op de flanken uit de voeten kan. Vanwege de stevige concurrentie bij Feyenoord 1 had Emil weinig uitzicht op speeltijd, maar ik ben er van overtuigd dat hij voor ons een absolute meerwaarde gaat zijn. We zijn blij dat hij gekozen heeft voor RKC Waalwijk en zich bij ons verder wil ontwikkelen,' aldus Frank van Mosselveld van RKC.

Feyenoord laat Emil Hansson op huurbasis uitkomen bij RKC

Een korte samenvatting: De 20-jarige aanvaller uit Noorwegen komt komend seizoen niet uit voor Feyenoord maar een niveau lager bij RKC..