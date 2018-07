Ziyech: Met alle plezier blijf ik nog een jaar bij Ajax

Ajax wil met alle liefde meewerken aan een vertrek van Marokkaan Hakim Ziyech, mits een club met een degelijjk bod komt op de middenvelder. Maar mocht dat niet het geval zijn, is Marc Overmars daar niet rouwig om.

'Hakim heeft een bepaalde wens uitgesproken. Maar als hij die niet kan realiseren, dan houden we hem met alle plezier hier. Ik denk dat we hem hard nodig hebben dit seizoen, want hij kan op verschillende posities spelen,' aldus de technisch directeur van de Amsterdammers.

Daar waar Ziyech op het WK in Rusland met Marokko drie groepsduel speelde, wist de Ajacied niet te overtuigen. Eerder lag het Italiaanse AS Roma in de markt voor de middenvelder, maar dat is inmiddels niet meer van toepassing.

Daar waar Ajax sleutelt aan de selectie, werden Dusan Tadic (Southampton), Daley Blind (Manchester United), Zakaria Labyad (FC Utrecht), Perr Schuurs (Fortuna Sittard) en Hassan Bandé (KV Mechelen) al gehaald en is een aanblijven van Ziyech alleen maar beter voor de Amsterdammers.

Daar waar Ten Hag ook nog kan beschikken over Frenkie de Jong, Matthijs de Ligt en Donny van de Beek, mits er geen absurde bedragen worden geboden op de jongelingen.

